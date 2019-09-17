Экономика

20:37 17.09.2019

Три последних шатдауна в США обошлись в $4 млрд

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Три последних шатдауна в США обошлись в $4 млрд

Три последних временных приостановки работы федеральных учреждений США ("шатдаун") обошлись налогоплательщикам страны примерно в $4 млрд, свидетельствуют результаты межпартийного исследования.

В отчете, который был опубликован во вторник сенаторами Робом Портманом, республиканцем из Огайо, и Томом Карпером, демократом из Делавэра, рассматриваются расходы федерального правительства при полной или частичной приостановке работы в течение 52 дней за последние пять лет.

Из общей суммы в $4 млрд не менее $3,7 млрд пошло на выплату госслужащим, отправленным в принудительный отпуск.

При этом сенаторы отмечают, что общая сумма расходов больше, поскольку ряд ведомств, включая министерство обороны, не предоставили информацию.

Отчет был опубликован в преддверии 30 сентября - срока, до которого должен быть утвержден бюджет на следующий финансовый год, или произойдет очередной шатдаун. Ожидается, что на следующей неделе Палата представителей Конгресса США проведет голосование по законопроекту, который позволит предотвратить его.

Последний шатдаун длился 35 дней и завершился 25 января 2019 года. В отчет также были включены приостановки работы правительства в январе 2018 года и в октябре 2013 года.

Теги: #сша #шатдаун
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