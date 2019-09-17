Поддержка аграриев в госбюджете-2020 составит 4,4 млрд грн и будет направлена на компенсацию ставок для покупки земли

Кабинет министров Украины предлагает в 2020 году полностью отказаться от целевых дотаций агропредприятиям и направить всю бюджетную поддержку, оцениваемую в 4,4 млрд грн, на компенсацию процентной ставки по кредитам, которые будут привлекать фермеры и небольшие агрохозяйства на покупку земли, сообщил замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Дотаций (в госбюджете-2020) не будет", – сказал он журналистам в Киеве во вторник.

Высоцкий уточнил, что частичная компенсация ставки будет осуществляться на уровне учетной ставки НБУ, которая сейчас составляет 16,5%.

Замминистра пояснил, что при расчете суммарного объема компенсации в учет принимались следующие допущения: рынок земли планируется запустить со второго полугодия, средняя цена 1 га земли составит около 40 тыс. грн при средней нормативной денежной оценке (НДО) 27 тыс. грн за га, покупателями готовы выступить около 5% владельцев паев, что соответствует, примерно, 1,35 млн га.

Высоцкий также сообщил, что законопроект об обороте земель, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.

Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.