Экономика

19:05 17.09.2019

Зеленский ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год – встреча с вице-президентом банка Пию

2 мин читать
Зеленский ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год – встреча с вице-президентом банка Пию

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество, выразив ожидание, что банк в ближайшие годы нарастит инвестиции в Украине до более чем EUR1 млрд в год.

"Глава государства подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что наша страна ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк, и заверил в готовности его развивать", - сообщила пресс-служба главы украинского государства во вторник.

Во время встречи Зеленский заверил Пию, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

Президент Украины отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности, разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

"Также правительство Украины работает над моделью земельной реформы, сообщил Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года", - указано в сообщении.

Президент Украины подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

"Глава государства ожидает, что в следующие два-три года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем EUR1 млрд в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего, в вопросе стоимости капитала", - сообщили в пресс-службе.

Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируется продолжать.

"Еще раз спасибо, что инвестируете в Украине. Мы это очень ценим", - сказал он.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности, в банковской сфере, развитие инфраструктурных проектов и тому подобное.

Президент Украины пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября.

Теги: #ебрр #зеленский #сотрудничество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 17.09.2019
Спикер Рады и вице-президент ЕБРР обсудили перспективы продолжения сотрудничества Украины и банка

Спикер Рады и вице-президент ЕБРР обсудили перспективы продолжения сотрудничества Украины и банка

16:47 17.09.2019
Послы G7 приветствуют решимость Зеленского пролить свет на поджог дома Гонтаревой

Послы G7 приветствуют решимость Зеленского пролить свет на поджог дома Гонтаревой

16:24 17.09.2019
Зеленский поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой

Зеленский поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой

00:28 17.09.2019
Пристайко: условная "формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переходить "к новым радикальным мерам"

Пристайко: условная "формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переходить "к новым радикальным мерам"

15:38 16.09.2019
Украина надеется подписать со Словакией соглашения о контроле на границе, возобновлении аэропорта "Ужгород" и в сфере трудовой миграции - Зеленский

Украина надеется подписать со Словакией соглашения о контроле на границе, возобновлении аэропорта "Ужгород" и в сфере трудовой миграции - Зеленский

15:00 16.09.2019
ЗСТ между Украиной и ЕС способствует высокому товарообороту со Словакией - Зеленский

ЗСТ между Украиной и ЕС способствует высокому товарообороту со Словакией - Зеленский

14:52 16.09.2019
Зеленский хочет, чтобы СММ ОБСЕ честно фиксировала все факты и нарушения на Донбассе

Зеленский хочет, чтобы СММ ОБСЕ честно фиксировала все факты и нарушения на Донбассе

14:23 16.09.2019
Делегации Украины и Словакии обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой

Делегации Украины и Словакии обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой

14:22 16.09.2019
Зеленский надеется, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на встрече в "нормандском формате"

Зеленский надеется, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на встрече в "нормандском формате"

14:15 16.09.2019
Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение цен на нефть превышает 5%

Рада может отстрочить введение РРО до 2021 г. и повысить лимит для 2-й группы "единщиков" - источник

События вокруг ПриватБанка и экс-главы НБУ Гонтаревой дают бизнесу и инвесторам тревожный сигнал – бизнес-ассоциации

"Метинвест" намерен выкупить еврооблигации на $440 млн и выпустить новые

Бизнесмен Ярославский заявляет о вмешательстве депутатов в спор о возмещении $100 млн долга группы АИС

ПОСЛЕДНЕЕ

Поддержка аграриев в госбюджете-2020 составит 4,4 млрд грн и будет направлена на компенсацию ставок для покупки земли

Падение цен на нефть превышает 5%

Wizz Air в 2020 г. планирует на 7% увеличить количество посадочных мест на рейсах из Украины

Рада может отстрочить введение РРО до 2021 г. и повысить лимит для 2-й группы "единщиков" - источник

События вокруг ПриватБанка и экс-главы НБУ Гонтаревой дают бизнесу и инвесторам тревожный сигнал – бизнес-ассоциации

Забастовка работников GM может стоить компании до $100 млн в день - эксперты

SkyUp с конца ноября запустит рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив

Потребнастроения украинцев в августе улучшились до уровня 2004-2008гг – исследование

"Метинвест" намерен выкупить еврооблигации на $440 млн и выпустить новые

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА