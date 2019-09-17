Экономика

18:36 17.09.2019

Падение цен на нефть превышает 5%

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Падение цен на нефть превышает 5%

Стремительное падение котировок нефти эталонных марок продолжается в ходе торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Сильное давление на рынок оказало сообщение о том, что Саудовская Аравия может восстановить объемы производства после атак дронов быстрее, чем это предполагалось, сообщает MarketWatch.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 подешевели на $3,55 (на 5,14%) - до $65,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $3,31 (на 5,26%) - до $59,59 за баррель.

Саудовская Аравия близка к тому, чтобы возобновить 70% из потерянных в результате нападения мощностей на 5,7 млн баррелей в сутки, сообщило Reuters со ссылкой на источник. При этом полностью восстановить добычу планируется всего за две-три недели.

"Хорошая новость заключается в том, что производство вернется в строй. Что он не сказал, так это, как они собираются остановить подобные атаки в будущем", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Теги: #цены #нефть
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