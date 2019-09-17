Экономика

17:53 17.09.2019

Wizz Air в 2020 г. планирует на 7% увеличить количество посадочных мест на рейсах из Украины

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Wizz Air в 2020 г. планирует на 7% увеличить количество посадочных мест на рейсах из Украины

 Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летом 2020 года планирует рейсы в Будапешт из Львова и Харькова.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, Wizz Air в 2019 году запустила 10 новых рейсов и предлагает перелеты по 55 маршрутам в 13 стран из Украины.

"В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тыс. посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это, примерно, на 650 рейсов, или на 7%, больше, чем в текущем году", - подчеркнули в авиакомпании.

Как сообщалось, Wizz Air в июне 2020 года намерена запустить рейсы из Харькова и Львова в Будапешт

С момента выполнения своего первого международного рейса из Киева в Лондон в 2008 году Wizz Air перевезла более 9 млн пассажиров.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах. По состоянию на сентябрь 2019 года его авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo.

Теги: #венгрия #wizz_air #украина
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