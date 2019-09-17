"Метинвест" намерен выкупить еврооблигации на $440 млн и выпустить новые

Горно-металлургическая группа "Метинвест" объявила о предложении (оферте) выкупить за денежные средства еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации.

"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отмечается в сообщении "Метинвеста" на Ирландской фондовой бирже.

Согласно сообщению, цена выкупа для тех, кто согласится продать до 30 сентября, составляет 106% от номинала плюс накопленные проценты.

Прайсинг новых еврооблигаций намечено объявить как можно раньше после 30 сентября по итогам поступивших заявок на выкуп, подвести итоги оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, "Метинвест" проведет встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 сентября. Организаторами назначены Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.

Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Согласно обнародованным 16 сентября компанией предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие-2019, ее выручка за отчетный период сократилась на 6% – до $5,818 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн.

Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года - $2,753 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,474 млрд.