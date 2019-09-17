"ДТЭК Киевские электросети" намерены до конца года реконструировать 20 км кабельных линий

Оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" намерен до конца текущего года реконструировать 150 кабельных линий 0,4 Кв (20 км), которые питают дома киевлян.

"Сети 0,4 кВ - это линии, которые выходят из трансформаторных подстанций и непосредственно питают дома киевлян. В районах старой застройки такие линии не имеют резервных схем подключения, а их проектная мощность не выдерживает современных нагрузок", - сообщила пресс-служба компании.

В компании также отметили, что за последние шесть лет энергетики восстановили почти 800 кабельных сетей 0,4 кВ (около 100 км), благодаря чему повысилось качество электроснабжения более чем для 250 тыс. жителей.

"Каждый год мы полностью восстанавливаем более 100 кабельных линий, питающих дома старой застройки, прежде всего те, что подведены к "хрущевкам" и "сталинкам". Благодаря этому значительно уменьшаем количество аварий. Там, где линии уже заменили, их меньше в 10, а то и 100 раз", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "ДТЭК Киевские электросети" Мариса Куницкиса.

"ДТЭК Киевские электросети является" крупным инвестором в инфраструктуру столицы. В этом году на развитие энергетических объектов Киева компания направила почти 400 млн гривен.

Крупнейшими проектами стали строительство новых кабельных линий "Новокиевская-Московская" и "Позняки-Славутич", модернизация подстанции "Позняки", реконструкция подстанции "Бортничи" и "Вулкан".

"ДТЭК Киевские электросети" входит в операционный холдинг "ДТЭК Сети" (создан в 2018 году), охватывающий еще четыре предприятия: "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.