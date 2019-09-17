Экономика

11:49 17.09.2019

Правительство Украины не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку – премьер

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Правительство Украины не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку – премьер

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отрицает факт ведения переговоров о компромиссе по спору о национализации ПриватБанка.

"Утром вышла статья в Financial Times, где я комментирую дело ПриватБанка и, вроде, подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "і": никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", – написал он в соцсети Facebook во вторник.

Гончарук также добавил, что правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка, в том числе и переговоры с бывшими его собственниками, которые проводились предыдущим независимым набсоветом банка.

"Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы комментировать по сути", – отметил премьер-министр.

В конце минувшей недели экс-совладелец ПриватБанка Коломойский заявил, что в споре о национализации ПриватБанка готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - такая цитата премьера Гончарука приведена в статье FT.

"Какое бы решение мы ни нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - в то же время указал глава украинского правительства, указало FT.

Теги: #гончарук #приватбанк #коломойский
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