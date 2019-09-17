"Нафтогаз" законтрактовал у международного трейдера около 450 млн куб. м газа с поставкой в I кв. 2020г

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года, сообщила пресс-служба компании.

"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в первом квартале следующего года", - отметил директор интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов.

По его словам, компания провела качественную подготовку к отопительному сезону, закачав дополнительные объемы газа в хранилища, подготовив систему к работе без транзита и законтрактовав независящие от действий "Газпрома" физические поставки газа,

"Нафтогаз" рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ними в случае коммерческой целесообразности.

"Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой в Украине будет тепло, чтобы не делали наши северные коллеги", - резюмировал Фаворов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.