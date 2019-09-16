Экономика

18:52 16.09.2019

Нефть дорожает более чем на 10% на новостях из Саудовской Аравии, Brent у $67,35 за баррель

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Нефть дорожает более чем на 10% на новостях из Саудовской Аравии, Brent у $67,35 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник на опасениях существенных перебоев с поставками из-за сокращения нефтедобычи в Саудовской Аравии более чем в два раза.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 подорожали на $7,13 (11,84%) - до $67,35 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $6,27 (11,43%) - до $61,12 за баррель.

Как сообщалось, нефтяные объекты Саудовской Аравии на минувших выходных были атакованы беспилотниками. Нападению подверглись крупнейшей в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годов и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена. Тегеран обвинения отвергает.

Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что беспилотники, при помощи которых осуществлялись атаки, имели иранское происхождение. Он также заявил журналистам в Эр-Рияде, что эти атаки были осуществлены не с территории Йемена.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

"Если перебои продлятся несколько недель, у Саудовской Аравии хватит резервов для того, чтобы продолжить выполнять свои обязательства по поставкам", - полагает старший экономист трейдинговой компании Trafigura Саад Рахим. Однако если ситуация не изменится по прошествии четырех недель, страна начнет испытывать трудности, и цены могут вырасти еще сильнее, добавил он.

По оценке аналитика Barclays Амарпита Сингха, запасы нефти в Саудовской Аравии составляют около 188 млн баррелей, нефтепродуктов - около 97 млн баррелей. Этого достаточно для обеспечения бесперебойного экспорта в течение 35 суток.

Теги: #цены #нефть
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