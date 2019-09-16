Экономика

14:19 16.09.2019

"Укрзализныця" выплатила $150 млн долга по еврооблигациям

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"Укрзализныця" выплатила $150 млн долга по еврооблигациям

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) осуществила очередную выплату по еврооблигациям на сумму $150 млн, сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook в понедельник.

Он отметил, что в течение 2019 года УЗ уже погасила 60% основной суммы ($300 млн) по еврооблигациям, привлеченным в 2013 году. Остальные $200 млн "Укрзализныця" намерена погасить в последующие два года.

"Это уже второй платеж в этом году. Мы платим четко по графику", - добавил Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в марте 2019 года погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.

Теги: #еврооблигации #укрзализниця
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