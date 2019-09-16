Экономика

13:06 16.09.2019

НБУ прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украины и МВФ до конца года - Рожкова

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НБУ прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украины и МВФ до конца года - Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) до конца года, сообщила первый заместитель НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана", - сказала она журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о параметрах программы, она сообщила, что программа может быть трехлетней.

"Касательно объемов (программы), то здесь важно понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом (государственного) бюджета", - добавила Рожкова.

Как ранее сообщалось со ссылкой на прогнозы Нацбанка Украины, объем программы расширенного финансирования с МВФ может составить от $5 млрд до $10 млрд.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько источников, близких к переговорному процессу, в настоящее время обсуждается объем программы ближе к нижней границе этого диапазона.

Как сообщалось со ссылкой на представителя Фонда Джерри Райса (Gerry Rice), миссия МВФ, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы миссии ожидается коммюнике.

"Один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура (framework)", – отметил он.

По его словам, миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Ранее он указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Одним из основных проблемных вопросов в ходе визита миссии в мае было принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Теги: #рожкова #нбу #мвф
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