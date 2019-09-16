Экономика

12:12 16.09.2019

Коломойский заявляет о "вечном мире" с Пинчуком

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Коломойский заявляет о "вечном мире" с Пинчуком

Бизнесмен, совладелец так называемой группы "Приват" Игорь Коломойский заявляет об отсутствии у него каких-либо серьезных конфликтов с бизнесменом, владельцем группы EastOne Виктором Пинчуком, с которым они ранее судились в Лондонском суде.

"У нас с Виктором Михайловичем после определенных событий "вечный мир" подписан, который уже более трех лет действует", - сказал Коломойский журналистам, посетив впервые за 16 лет организуемый Фондом Пинчука Форум YES.

Совладелец группы "Приват" отказался комментировать условия заключенных с Пинчуком в конце 2015-начале 2016 годов мировых соглашений, сославшись на их конфиденциальность.

"У нас с Виктором Михайловичем никогда не было денежных недопониманий. У нас были мировоззренческие расхождения... Он считал, что ему должны, мы считали, что мы ничего не должны. На чем-то мы остановились", - сказал Коломойский.

Он отметил, что заключение в начале 2016 года мирового соглашения по спору вокруг Криворожского железорудного комбината (КЖРК), оценивавшемуся в $2 млрд, очень расстроило бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко.

Отвечая на вопрос о прогнозе развития бизнеса группы СКМ Рината Ахметова, Коломойский, использовал выражение "друзья-конкуренты в бизнесе" и отказался от детальных прогнозов, предположив лишь, что "все (будет) в порядке".

"У него есть проблемы, о которых он знает. И, я думаю, что он спокойно может их решить. Там есть нормальные цивилизованные пути. Во всяком случае, я считаю, что это не может касаться ни реприватизации, ни национализации, ни других видов экспроприации", – сказал владелец группы "Приват".

Как сообщалось, Пинчук в марте 2013 года подал в Лондонский суд иск протии Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова о нарушении контракта во время приватизации КЖРК и требовал возместить ему $2 млрд убытка и GBP90 млн инвестиций, однако в январе 2016 года стороны заключили мировое соглашение.

Еще ранее, в октябре 2015 года мировым соглашением завершился еще один инициированный Пинчуком спор между этими бизнесменами – в отношении выполнения ответчиками обязательств, взятых при создании совместного ферросплавного холдинга, совладельцами которого они остаются и в настоящее время.

Теги: #yes #пинчук #коломойский
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