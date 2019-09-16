Экономика

11:55 16.09.2019

Министр финансов представит госбюджет-2020 в Раде 20 сентября

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Министр финансов представит госбюджет-2020 в Раде 20 сентября

 Министр финансов Украины Оксана Маркарова представит в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 год в пятницу, 20 сентября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Касательно "часа вопросов" к правительству. Хотел бы всех поздравить. Нам поступил проект бюджета вчера в Верховную Раду Украины. И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Сергеевна Маркарова будет представлять бюджет в Верховной Раде Украины. Думаю, это компенсирует "час вопросов" к правительству", - сказал Разумков на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Согласно календарному плану, на минувшей и нынешней пленарных неделях не предусмотрен "час вопросов" к правительству, который традиционно проходит в пленарную пятницу.

15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. Текст документа в настоящее время отсутствует.

Теги: #бюджет #рада #маркарова #минфин
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