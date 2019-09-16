Экономика

11:37 16.09.2019

Вопросы туризма остаются в ведении Минэкономики – постановление правительства Украины

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Вопросы туризма остаются в ведении Минэкономики – постановление правительства Украины

Кабинет министров Украины принял постановление о Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в частности, определив в его ведение вопросы государственной политики в сфере туризма и курортов.

"Разум и здравый смысл победили - туризм остается в функционале Минэкономики!.. Как минимум, не будем снова два года переходить под новое министерство, писать очередные концепции и стратегии развития туризма в культуре и спорте", – написал президент Национальной туристической организации Иван Липтуга в Facebook.

Согласно тексту постановления, реализация государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме государственного контроля) входит в число основных заданий министерства.

Кроме того, Минэкономики разрабатывает, заключает и исполняет международные договоры в сфере туристической деятельности, представляет страну в международных туристических организациях и мероприятиях. Министерство также отвечает за координацию деятельности органов исполнительной власти, предпринимателей и их объединений в сфере туризма. Документ также закрепляет за министерством распространение туристической социальной рекламы.

Как сообщалось, вопросами туризма и рекреационной деятельности в Верховной Раде IХ созыва будет заниматься комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, тогда как в Раде VIII созыва туристическую деятельность курировал комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Теги: #туризм #минэкономики #кабмин
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