НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 73%

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 9 по 13 сентября купил на межбанковском валютном рынке $198 млн, что на 73% больше, чем неделей ранее.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $100 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $98 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю увеличили свой портфель ОВГЗ на 1,89 млрд грн, в том числе гривневых – на 1,84 млрд грн.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,539 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе за две недели сентября Нацбанк купил $312,5 млн, тогда как с 5 августа по 30 августа - $316 млн, в июле – $760,9 млн, в июне – $322,3 млн.