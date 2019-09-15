Экономика

14:58 15.09.2019

Кабмин в воскресенье внесет в Раду проект госбюджета на 2020г с дефицитом 2,09%

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Кабмин в воскресенье внесет в Раду проект госбюджета на 2020г с дефицитом 2,09%

Кабинет министров внесет в Верховную Раду 15 сентября проект государственного бюджета на 2020 год, который предусматривает доходы госбюджета (включая трансферты) на 1,079 трлн грн, расходы - 1,17 трлн, дефицит составит 2,09%.

"Сегодня по Конституции последний день, когда правительство должно подать проект бюджета в парламент. Мы сегодня это сделаем", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в воскресенье.

При этом он уточнил, что до 2 ноября правительство рассчитывает внести в проект бюджета коррективы согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Он также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермеров

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн - Дорожный фонд.

Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.

Ранее Гончарук сообщал, что проект госбюджета Украины на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном предыдущим правительством (прогноз роста ВВП 3,3%), однако за последующие два месяца эти цифры будут подкорректированы.

Теги: #госбюджет #кабмин
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