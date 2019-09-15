Экономика

05:42 15.09.2019

Саудовская компания сокращает добычу нефти из-за атак беспилотников на ее НПЗ

2 мин читать
Саудовская компания сокращает добычу нефти из-за атак беспилотников на ее НПЗ

      Саудовская компания Saudi Aramco объявила о сокращении ежесуточной добычи нефти на 5,7 млн баррелей в результате атаки беспилотников на ее объекты.

      Саудовская Аравия, как крупнейший мировой экспортер нефти, ежедневно поставляет на мировой рынок около 7 млн баррелей. Сокращение добычи, как считают эксперты, может привести к скачку мировых цен на нефть.

      В то же время, как сообщило Министерство энергетики США, Вашингтон готов оказать помощь в стабилизации рынка, и в случае необходимости, может выделить часть своих стратегических резервов нефти, превышающих 600 млн баррелей.

      Ранее сообщалось, что в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Западные СМИ отмечают, что пламя удалось потушить. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

            Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

      "В то время как Рухани и Зариф (президент и глава МИД Ирана - ИФ) делают вид, что занимаются дипломатией, Тегеран стоит за примерно 100 атаками против Саудовской Аравии. В то время как звучат призывы к деэскалации, Иран теперь провел беспрецедентную атаку против мировой системы поставок энергии. Нет доказательств того, что атаки были проведены из Йемена", - написал он в своем твиттере.

      Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

Теги: #сокращение #добыча #нефть #саудовская_аравия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 14.09.2019
На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар (ВИДЕО)

На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар (ВИДЕО)

09:49 13.09.2019
Нефть слабо растет, но завершает неделю максимальным падением за 2 месяц

Нефть слабо растет, но завершает неделю максимальным падением за 2 месяц

14:01 12.09.2019
Новак: прогнозируется дальнейшее снижение темпов добычи сланцевой нефти в США

Новак: прогнозируется дальнейшее снижение темпов добычи сланцевой нефти в США

09:30 12.09.2019
Нефть растет после падения накануне, цена Brent - ниже $61,3 за баррель

Нефть растет после падения накануне, цена Brent - ниже $61,3 за баррель

18:13 11.09.2019
Brent сократила подъем до $62,58 за баррель, WTI перешла к снижению на новостях от ОПЕК+

Brent сократила подъем до $62,58 за баррель, WTI перешла к снижению на новостях от ОПЕК+

19:16 10.09.2019
Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

18:11 10.09.2019
Нефть активно дорожает

Нефть активно дорожает

21:11 09.09.2019
Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

17:56 09.09.2019
Нефтяной рынок ускорил рост, цена Brent превысила $62 за баррель

Нефтяной рынок ускорил рост, цена Brent превысила $62 за баррель

18:34 06.09.2019
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины откорректирует макропрогноз при доработке проекта госбюджета-2020

Апелляция приостановила решение Хозсуда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго"

Коломойский видит хорошее окно возможностей для мирового соглашения по ПриватБанку

Гаагский арбитраж отказал РФ в требовании пересмотреть вопрос юрисдикции по "крымскому" иску ПриватБанка

НКРЭКУ планирует трехэтапное увеличение тарифов на транспортировку нефти

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

НКЦБФР планирует запуск полноценной энергобиржи с помощью USAID до 2021г

Trident Acquisitions 16 сентября определится, обжаловать ли отмену Кабмином выигранного ею конкурса на СРП "Дельфин"

Правительство Украины откорректирует макропрогноз при доработке проекта госбюджета-2020

ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги OPAL для Газпрома – глава "Нафтогаза"

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

ДТЭК прогнозирует небольшое снижение отпуска э/э со своих ТЭС в 2019г.

Коломойский считает, что государству пока не стоит избавляться от "Центрэнерго"

Апелляция приостановила решение Хозсуда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго"

Коломойский видит хорошее окно возможностей для мирового соглашения по ПриватБанку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА