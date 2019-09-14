Экономика

08:05 14.09.2019

ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги OPAL для Газпрома – глава "Нафтогаза"

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ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги OPAL для Газпрома – глава "Нафтогаза"

Газотранспортные системы (ГТС) Украины и Словакии готовы помочь АО "Газпром" с доставкой необходимых объемов российского природного газа в Европу, заместив услуги газопровода OPAL, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если Газпром хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как Газпром получил монопольный доступ к OPAL", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Глава НАК также поприветствовал решение европейского суда, который "восстановил справедливость и защитил конкуренцию".

"Мы рады, что Европейский суд признал важность принципа солидарности, а немецкий регулятор оперативно отреагировал на решение суда", - отметил Коболев.

Как сообщалось, Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить OPAL из-под регулирования нормами ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены. В 2016 году ЕК согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Решение ЕК обжаловали польская PGNiG и правительство республики. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

Вслед за решением суда Федеральное сетевое агентство Германии запретило "Газпрому" использовать дополнительно забронированные мощности OPAL, а компании - продавать их в будущем. Соответственно, не может быть проведен, в частности, аукцион на транспортные мощности на октябрь, намеченный на 16 сентября.

Оператор газопровода OPAL - OPAL Gastransport GmbH - с начала газовых суток 14 сентября (6:00 по времени Берлина) ограничит использование мощностей газопровода. Речь идет о 15,86 млн кВт.ч в час, что равно 36,8 млн куб. м в сутки, или 12,3 млрд кубометров в годовом исчислении.

Теги: #гтс #словакия #услуги #газпром #украина
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