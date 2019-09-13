Экономика

21:04 13.09.2019

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

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Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Согласно сообщению агентства в пятницу, данное повышение стало возможным благодаря недавнему аналогичному пересмотру суверенного рейтинга Украины.

В то же время Fitch напоминает о слабой ликвидности Нафтогаза, неопределенности с внутренними ценами на газ, планируемого отделения газотранспортного бизнеса и политических рисков.

Как сообщалось, Fitch Ratings 9 сентября 2019 года повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #fitch #украина #рейтинг
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