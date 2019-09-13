ДТЭК прогнозирует небольшое снижение отпуска э/э со своих ТЭС в 2019г.

Теплоэлектростанции (ТЭС) "ДТЭК" планируют выработать в 2019 году порядка 31 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 3,4% меньше, чем в 2018-м (32,1 млрд кВт-ч), сообщила пресс-служба компании.

В январе-августе выработка тепловой генерации ДТЭК составила 21 млрд кВт-ч.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук прогнозирует, что в октябре будет одна из самых пиковых нагрузок на всю генерацию.

"Мы готовим все восемь станций ДТЭК к работе в усиленном режиме. Наращиваем запасы угля на складах за счет собственной угледобычи и закупаем импортный уголь", - отметил он.

В пресс-службе "ДТЭК" агентству "Интерфакс-Украина" напомнили, что объемы отпуска электроэнергии каждой генерации утверждаются профильным министерством в прогнозном балансе электроэнергии. Прирост прогноза отпуска электроэнергии "зеленой" генерации, а также возможность ее импорта вследствие запуска нового рынка повлечет снижение отпуска тепловой генерацией "ДТЭК Энерго".

Маневренная тепловая генерация позволяет балансировать энергосистему во время пиковых нагрузок и при снижении производительности других генераций.