Коломойский считает, что государству пока не стоит избавляться от "Центрэнерго"

Украине не стоит выставлять на приватизацию ПАО "Центрэнерго", пока в стране нормально не заработает оптовый рынок электроэнергии, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Я считаю, государству не надо от него ("Центрэнерго" - ИФ) избавляться, пока не будет разрушена монополия (крупнейшего частного энергохолдинга – ИФ) ДТЭК в тепловой генерации и не будут определены роли и задачи (ГП НАЭК – ИФ) "Энергоатома" на рынке электроэнергии, пока рынок не заработает, то государству не стоит. Это для него единственный инструмент, чтобы влиять на этот рынок", - сказал он в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, что делать с монополией ДТЭК, Коломойский отметил: "Либо ему должны как монополисту поставить уровень ограничительной цены на его продукцию, либо его должны разукрупнить".

В целом, бизнесмен позитивно оценил перспективу приватизации, поскольку, по его мнению, государство должно избавиться от всех активов, которые не являются стратегическими или бюджетообразующими.