Апелляция приостановила решение Хозсуда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго"

Северный апелляционный хозяйственный суд приостановил решение Хозяйственного суда Киева о прекращении производства по делу о банкротстве ПАО "Центрэнерго".

Соответствующий документ от 10 сентября 2019 года обнародован в Едином реестре судебных решений.

"Приостановить действие обжалуемого решения Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года по делу № 15/76-б-43/624-б до рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Баланс-Групп" и ООО "Транснова", – отмечено в тексте документа..