Гаагский арбитраж отказал РФ в требовании пересмотреть вопрос юрисдикции по "крымскому" иску ПриватБанка

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотра вопроса юрисдикции по иску ПриватБанка об экспроприации его активов в Крыму.

"12 сентября 2019 года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов по юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - говорится в пресс-релизе банка.

Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств в отношении ПриватБанка по активам в Крыму по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и Российской Федерацией. РФ не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. В настоящее время РФ назначила своих представителей в суде, и судебное производство продолжит свой переход к следующему этапу.

Как сообщалось, в июне-2019 замглавы правления банка Галина Пахачук сообщила, что ПриватБанк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в $9 млрд.

"Иск подан на сумму свыше $1 млрд (в инвестиционный арбитраж в Гаагу по активам в Крыму – ИФ). Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более $9 млрд — это валютная позиция, это кредиты", - заявила Пахачук.