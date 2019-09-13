НАПК внесло предписание министру экономики Милованову

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание о нарушениях требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексею Милованову.

Как сообщает пресс-служба НАПК, Милованову внесено предписание относительно директора государственного предприятия "Государственный внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близкими лицами - женой и дочерью.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, которые привели к совершению директором государственного предприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андреем Люшиным правонарушения, связанного с коррупцией, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - сказано в сообщении НАПК.

Кроме того, НАПК внесло предписания первому заместителю главы Черкасского областного совета Валентину Тарасенко, мэру Ровно Владимиру Хомко, директору Департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Днепропетровской области Татьяне Онищенко, Слободскому сельском голове Коростышевского района Житомирской области Петру Кучеруку и ректору Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Ольге Поркуян.