XIX Международный финансовый форум начал свою работу в Одессе

XIX Международный финансовый форум участников страхового рынка, организаторами которого выступили Центр бизнес-стратегий "Перспектива" при поддержке Лиги страховых организаций Украины, начал свою работу в Одессе, сообщается на сайте ЛСОУ.

Как отметили в своем выступлении на открытии форума президент ЛСОУ Александр Филонюк, тематика нынешнего форума посвящена современному состоянию финансового и страхового рынков Украины и Европы в условиях законодательных изменений.

Традиционно Форум даст возможность обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные вопросы страхового рынка Украины, а также расширить круг личных контактов.

Работу Форума начала дискуссия "Состояние, тенденции, динамика и государственном регулировании финансовых рынков. Международный опыт и украинские страховые реалии", спикерами которой выступили Игорь Пашко, Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг; Михаэль Брандштеттер, директор департамента по связям с Центральной и Восточной Европой, Австрийский страховой союз; Александр Мартыненко, руководитель подразделения по финансовому анализу компаний ICU и др.