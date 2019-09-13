Экономика

13:10 13.09.2019

"Нова Пошта" запустила еженощную авиадоставку из Львова в Днепр

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"Нова Пошта" запустила еженощную авиадоставку из Львова в Днепр

Группа компаний "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" (Киев) запустила ежедневный ночной авиарейс по маршруту "Львов-Днепр-Львов" для оперативной доставки отправлений весом до 1 кг, говорится в сообщении на странице "Новой Пошты" в Facebook.

"Каждую ночь более 10 тыс. посылок весом до 1 кг летят к своим клиентам. А получить их можно уже на следующий день. То есть, опережаем график в сутки. Только представьте, вы утром в Днепре получите отправления, которое еще вчера было во Львове", - говорится в сообщении компании.

В "Новой Поште" также отмечают, что ускоренная доставка отправлений не требует дополнительных доплат.

Как сообщалось, ранее "Нова Пошта" совместно с авиакомпанией "Элерон" протестировала 5 направлений авиадоставки из Львова.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн единиц отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #авиадоставка #элерон
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