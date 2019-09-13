СБУ прекратила масштабную рейдерскую деятельность с участием госрегистраторов

На Киевской области Служба безопасности Украины блокировала рейдерские махинации группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что для противоправной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривське" на территории Васильковского района Киевской области. Зато фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, механизм рейдерского завладения недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в Государственный реестр. Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью в Госреестр.

Правоохранители установили, что злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов. Незаконный захват чужого имущества осуществлялось как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы. Кроме того, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП "Путривське".

Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ проинформировали, что за последние месяцы это четвертый случай разоблачения СБУ незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости. Ранее сотрудниками СБУ прекращен рейдерский захват имущества и имущественных прав в Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Луганской областях и Киеве на общую сумму более 30 млн долл.