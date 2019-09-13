Экономика

11:17 13.09.2019

"Укрзализныця" запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью

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 На сайте АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) появилась услуга онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью, сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, в настоящее время УЗ располагает 15 специальными вагонами, из которых 12 предоставляются на заказ, а три курсируют по постоянным маршрутам.

Чтобы заказать поездку в таком вагоне, нужно зарегистрироваться в кабинете пользователя, ввести личные данные и информацию о маршруте.

Кроме того, нужно указать, нужна ли пассажиру помощь работников вокзала при посадке и высадке из поезда, а также будет ли в пути сопровождающий.

"Уже могу анонсировать: на очереди сервисы с онлайн-заказа вагонов-автомобилевозов и письмо ожидания (долгожданное) при покупке билетов", - добавил Кравцов.

Теги: #вагоны #укрзализныця #инвалидность
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