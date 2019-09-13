Зеленский об олигархах: мы предложили нормальные правила, монополистов в Украине не будет

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что олигархи услышат его призыв работать по новым правилам открытого рынка без монополизма, в противном случае будут предприняты другие попытки добиться этого.

"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", - заявил глава государства на 16 конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу.

Как отметил Зеленский, крупный бизнес в разговорах жалуется на трудности, что от него зависят много людей и городов, однако будет говорить с ним о необходимости внедрять настоящие рыночные правила.

"Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапускать свое отношение, перезапустить свою голову, свою ментальность", – считает президент. По его словам, государство предоставило этим крупным бизнес-группам многое: время, большие деньги и возможности, в том числе иногда возможности выводить эти деньги из страны.

"Они понимают, что если завтра развалится наша страны, если, не дай Бог, все люди отсюда поедут, для кого они имеют эти бизнесы, кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются", – сказал Зеленский.