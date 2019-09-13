Экономика

09:49 13.09.2019

Нефть слабо растет, но завершает неделю максимальным падением за 2 месяц

2 мин читать
Нефть слабо растет, но завершает неделю максимальным падением за 2 месяц

 Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом падение с начала этой недели может стать рекордным за два месяца из-за опасений по поводу избытка предложения топлива на рынке.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 подорожали на $0,05 (0,08%) - до $60,43 за баррель. На торгах в четверг цена снизилась на $0,43 (0,71%), до $60,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,06 (0,11%) - до $55,15 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,66 (1,18%) и составляла на закрытие $55,09 за баррель.

С начала недели цена WTI уменьшилась на 2,7%, Brent подешевела на 2,1%.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредила о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.

При этом представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, в четверг подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики, однако не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, сосредоточившись на мерах по исполнению текущих договоренностей.

"Прогноз по спросу и предложению не внушает оптимизм", - отметила старший стратег Mizuho Securities Миёко Накасима.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 12.09.2019
Новак: прогнозируется дальнейшее снижение темпов добычи сланцевой нефти в США

Новак: прогнозируется дальнейшее снижение темпов добычи сланцевой нефти в США

09:30 12.09.2019
Нефть растет после падения накануне, цена Brent - ниже $61,3 за баррель

Нефть растет после падения накануне, цена Brent - ниже $61,3 за баррель

18:13 11.09.2019
Brent сократила подъем до $62,58 за баррель, WTI перешла к снижению на новостях от ОПЕК+

Brent сократила подъем до $62,58 за баррель, WTI перешла к снижению на новостях от ОПЕК+

18:11 10.09.2019
Нефть активно дорожает

Нефть активно дорожает

21:11 09.09.2019
Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

17:56 09.09.2019
Нефтяной рынок ускорил рост, цена Brent превысила $62 за баррель

Нефтяной рынок ускорил рост, цена Brent превысила $62 за баррель

10:27 09.09.2019
Цены на "первичку" в Киеве к концу 2019г могут выйти на докризисный уровень – эксперт

Цены на "первичку" в Киеве к концу 2019г могут выйти на докризисный уровень – эксперт

18:34 06.09.2019
Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель

14:54 06.09.2019
Лукашенко заявляет о готовности импортировать нефть по северному маршруту, через Польшу и Прибалтику

Лукашенко заявляет о готовности импортировать нефть по северному маршруту, через Польшу и Прибалтику

17:59 05.09.2019
Транснефть планирует по итогам 9 месяцев создать резерв для выплат ущерба от форс-мажора на "Дружбе"

Транснефть планирует по итогам 9 месяцев создать резерв для выплат ущерба от форс-мажора на "Дружбе"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский об олигархах: мы предложили нормальные правила, монополистов в Украине не будет

Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов

НБУ и МВФ начали совместную работу над новой программой сотрудничества

Fitch повысило рейтинг АО "Укрзализныця" до "В"

Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью

Зеленский об олигархах: мы предложили нормальные правила, монополистов в Украине не будет

Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов

Эскалация торговой войны с Китаем может сказаться на программе самолетостроения - глава Boeing

НБУ и МВФ начали совместную работу над новой программой сотрудничества

Венесуэла к концу года планирует восстановить добычу нефти

Экс-замглавы парламентской фракции "Самопомич" стал партнером юрфирмы Ario

Белоруссия будет экспортировать круглую древесину при отсутствии внутреннего спроса

Финляндия готова делиться с Украиной знаниями в сфере возобновляемой энергетики - Ниинистё

Палладий подорожал до рекорда после решения ЕЦБ снизить ставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА