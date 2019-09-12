Экономика

22:00 12.09.2019

Финляндия готова делиться с Украиной знаниями в сфере возобновляемой энергетики - Ниинистё

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Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö) заверил в поддержке Украины в сфере реформ сектора энергетики, в частности, возобновляемой.

"Мы сотрудничаем в сфере энергетики. Нам интересно сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и, я думаю, что это будет на благо обоим государствам. Поэтому мы готовы будем делиться нашими знаниями в этой сфере", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что Финляндия также провела большую работу над лесными массивами.

"Чтобы леса не только делали взнос в экономику, но улучшали жизнь общества", - добавил Ниинистё.

Теги: #украина #финляндия
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