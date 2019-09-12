Экономика

21:59 12.09.2019

Палладий подорожал до рекорда после решения ЕЦБ снизить ставку

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Стоимость палладия в ходе торгов в четверг поднялась до исторического рекорда из-за решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) понизить ставку по депозитам до минус 0,5% и вернуться к покупке активов.

Решение сопровождалось ухудшением прогнозов по экономике еврозоны и заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении существенных понижательных рисков.

Цена палладия на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 3,4%, до $1609,8 за унцию. Золото подорожало на 1%, до $1519 за унцию.

Драгметаллы используются инвесторами в качестве защитных активов в периоды экономического спада. Кроме того, их инвестиционная привлекательность растет по мере снижения процентных ставок.

Теги: #палладий
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