ОПЕК+ пообещал снизить добычу, не признав риск падения спроса

Министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ на заседании в четверг не признал, что нефтяному рынку грозит переизбыток нефти, но заставил "двоечников" выполнить свои обязательства. Это позволит убрать с рынка 0,5 млн баррелей нефти в сутки в дополнение к оговоренным с 2019 года сокращениям в 1,2 млн б/с. Более того, министры договорились, что если президент США Дональд Трамп увеличит предложение нефти на рынке, ослабив нефтяные санкции в отношении Ирана, то они адекватно ответят.

Спокойствие, только спокойствие

В этот раз министерский комитет ОПЕК+ впервые проходил под председательством нового министра энергетики Саудовской Аравии - принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда. Он демонстрировал неприятие надвигающихся угроз в виде снижения спроса на нефть, которым пугают рынок уважаемые эксперты, в частности, Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Что касается замедления спроса, то, если беспокоиться о прогнозах МЭА, я бы, наверное, постоянно сидел на "Прозаке", - веселил он аудиторию.

Министр, работающий в отрасли почти 30 лет, находясь "на кухне", считает, что не стоит переживать из-за низких цен на нефть: "Низкие цены на нефть - это рецепт для более высоких цен", - заявил он.

Комментируя угрозу со стороны увеличения предложения, принц также выражал полное спокойствие: "Мы обсудили все потенциальные факторы неопределенности... и подтвердили готовность продолжать быть ответственными и отвечать (на разные вызовы - ИФ)".

На вопрос, обсуждалась ли министрами ОПЕК+ возможность снятия санкций с Ирана, что может увеличить предложение нефти на рынке, министр вновь ответил в шутливой манере: "Ты можешь быть прозрачным или непрозрачным. Нельзя быть прозрачным до "полуготовности". "Я с вами абсолютно прозрачен. Все эти вопросы обсуждались", - сказал он, подчеркнув, что как только этот сценарий реализуется, ОПЕК+ готова будет ответить на вызов.

Все могут короли

Другой секрет внутренней кухни раскрыл министр нефти Ирака Тамир Габдан. По его словам, в декабре прошлого года, когда принималось решение, у стран ОПЕК+ было две основных альтернативы - снизить добычу на 1,6 млн б/с и 1,8 млн б/с. Но из-за сопротивления нескольких стран было решено снизить добычу на 1,2 млн б/с.

Это вышло ему боком. Ирак за всю историю сделки, с 2017 года, ни разу не исполнил ее, хотя каждый раз обещал выйти на 100-процентное исполнение.

И если при предыдущем министре Саудовской Аравии Халиде аль-Фалихе такие вещи сходили с рук, то в этот раз все министры, страны которых не исполняют соглашение, несколько раз вызывались на приватные переговоры и, наконец, были вызваны на пресс-конференцию. Министры нефти Ирака и Нигерии заявили, что уже с сентября существенно снижают добычу нефти, а в октябре выйдут на 100-процентное исполнение. "Это официальное заявление министерства", - произнес каждый из них: все-таки с королевской кровью спорить сложнее.

В августе сделка исполнялась на 136%, что означает снижение добычи странами ОПЕК+ на 430 тыс. б/с. По итогам комитета было решено, что страны, присутствующие на заседании, особенное те, которые не исполняют сделку, доведут уровень исполнения до минимум 100% до конца года, а те страны, которые перевыполняют сделку, продолжат ее перевыполнять. "В результате общее соответствие сделки будет доведено до рекордных уровней", - говорится в итоговом пресс-релизе.

По словам Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда, в октябре и до конца года 2019 года добыча нефти в Саудовской Аравии составит 9,89 млн баррелей в сутки, тогда как обязательства по сделке предполагают, что суточная добыча нефти королевства может достигать 10,3 млн б/с. "Мы обязуемся добывать 9,89 млн баррелей нефти в сутки до конца года", - сказал министр. ОАЭ также обязуются до конца года перевыполнять свои обязательства, исполняя их на уровне "чуть выше 100%". На практике это означает, что страны ОПЕК+ снизят нефтедобычу еще почти на 500 тыс. б/с в дополнение к оговоренным 1,2 млн б/с.

По материалам Interfax