Новак: прогнозируется дальнейшее снижение темпов добычи сланцевой нефти в США

ОПЕК+ видит более сложную ситуацию в США с добычей сланцевой нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, в настоящее время наблюдается снижение темпов добычи сланцевой нефти в США, такая же динамика ожидается и в дальнейшем. "Последние два месяца мы наблюдали сокращение добычи нефти в США, хоть и небольшое. Мы наблюдаем снижение темпов прироста добычи последний год и, по прогнозам аналитиков, снижение продолжится в ближайшие годы", - сказал Новак.

"Хотя много факторов могут влиять на добычу, но поскольку здесь сидят профессионалы, мы внимательно мониторим ситуацию", - отметил министр.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд также высказал довод не в пользу добытчиков сланцевой нефти, отметив, что акционеры таких проектов не смогут долго терпеть ситуацию невыплаты дивидендов, а только инвестирования.