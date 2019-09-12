Ж/д вокзал во Львове готов к открытию пункта контроля через госграницу – Кравцов

Железнодорожный вокзал во Львове полностью готов к открытию на его территории пункта контроля через государственную границу, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

По его словам, комиссия с участием представителей Министерства инфраструктуры, Государственной фискальной службы, администрации Госпогранслужбы, Львовской ОГА и АО "Укрзализныця" уже провела проверку готовности вокзала к открытию такого пункта. В ближайшее время этот вопрос будет инициировано перед Кабинетом министров.

"Уже сегодня львовский вокзал - один из крупнейших хабов соединения с Европой. Через этот вокзал поезда курсируют в Польшу, Болгарию, Австрию и Словакию. В перспективе мы планируем восстановить железнодорожное сообщение с Германией. Упрощение процедур въезда и выезда будет способствовать развитию туристического потенциала нашей страны, сближению страны с Европейским союзом и росту ВВП", - цитирует пресс-служба Кравцова.

В компании напомнили, что согласно распоряжению Кабинета министров, с декабря 2019 года в электропоездах Интерсити+ проводится эксперимент по прохождению таможенного контроля во время движения поездов между станциями Львов и Мостиска-2. Как утверждают в УЗ, благодаря этому время пребывания в пути поездов Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемышль было сокращено, что поспособствовало росту спроса на перевозки указанными поездами.