ПриватБанк презентовал обновленную версию интернет-банка "Приват24" для пользователей приложения AppStore (iPhone) и Google Play (Android), которая сейчас работает в тестовом режиме и начнет внедряться уже с сентября, сообщил член правления банка Сергей Харитич.

"Мы уже начинаем процедуру замены приложения нашим клиентам, начиная с сентября. Но, кто хочет, может сегодня присоединяться к тестированию", - сказал Харитич на пресс-конференции в Днепре в четверг.

По словами Харитича, за восемь месяцев 2019 года число пользователей web и мобильной версий "Приват24" увеличилось до 9,8 млн человек, при этом ежедневное количество транзакций составляет около 1,9 млн, в частности, ежедневно осуществляют переводы с карты на карту 894 тыс. чел., пополняют мобильный 499 тыс. чел., производят оплату коммунальных платежей 457 тыс.чел., еще 12 тыс. пользователей осуществляют операции по обмену валюты.

Харитич также добавил, что у приложения появится новый дизайн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.