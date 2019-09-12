Экономика

12:11 12.09.2019

Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

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Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

Представители страховой отрасли Украины выражают поддержку реформ небанковского финансового сектора, направленных на усиление государственного регулирования сектора с целью обеспечения присутствия на рынке исключительно платежеспособных страховых компаний, которые будут выполнять перед своими клиентами взятые на себя обязательства.

Об этом говорится в письме 26 ведущих страховых компаний страны, направленном президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку, главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, а также главам НБУ и Нацкомфинуслуг.

"В мировой практике страховая отрасль является одним из важнейших элементов финансовой системы, которая обеспечивает экономическую защиту от рисков физических лиц и бизнеса, формирования в экономике долгосрочного инвестиционного ресурса и дополняет финансовое обеспечение систем социальной поддержки населения (медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение и др.)", - отмечается в документе.

По мнению его авторов, сложившаяся в небанковском финансовом секторе Украины ситуация требует решительных шагов по преодолению ряда проблем, в частности, существующий уровень институциональной способности регулятора рынка небанковских финансовых услуг не позволяет ему в полной мере выполнять необходимые функции. Законодательный вакуум вокруг вопроса выхода с рынка страховщиков также приводит к "молчаливому исчезновению с рынка" недобросовестных участников, оставляя потребителей без надлежащих выплат и возможности защитить свои права.

Еще одной проблемой, отмечается в обращении, является наличие на рынке большого количества участников рынка, финансовую надежность которых фактически невозможно подтвердить, а также участников, показатели деятельности которых дают основания полагать, что основным видом их деятельности является "налоговый арбитраж". Все это снижает доверие к страховому рынку и ставит под сомнение участие страховщиков в реформах (медицинская, пенсионная, социальных фондов и пр.).

Кроме того, по мнению авторов обращения, необходимо решить вопрос наличия различных регуляторных подходов к банкам и небанковским финансовым учреждениям, предоставляющим аналогичные финансовые услуги, что приводит к искажению условий конкуренции на рынках отдельных финуслуг, препятствует становлению целостного, прозрачного и структурированного рынка.

"Институциональная способность регулятора является залогом цивилизованного функционирования и развития соответствующего рынка. Для решения существующих проблем небанковского финансового сектора и обеспечения его устойчивого развития жизненно необходимо внедрение действенных механизмов надзора и очищение рынка от нечестных и неплатежеспособных игроков", - отмечается в письме.

Одной из основных инициатив зарегистрированного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (№ 1069) является передача Нацбанку Украины ряда полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, связанных с регулированием деятельности определенных небанковских финансовых учреждений.

"Мы подтверждаем поддержку данного законопроекта и готовы к продолжению профессиональной работы над ним с целью скорейшего принятия этого проекта во втором чтении и в целом. Мы также декларируем наше желание к объединению в одну профессиональную ассоциацию страховщиков. На базе такого объединения мы готовы к профессиональной работе с целью осовременивания законодательства в сфере страхования и внедрения лучших международных практик как в деятельность страховых компаний, так и в сферу госрегулирования рынка страхования", - отмечают авторы письма.

Они также выражают уверенность, что политическая воля и принятие необходимых законодательных (нормативных) актов, уже через несколько лет могут сделать страховой рынок прозрачным, платежеспособным, ответственным и клиентоориентированным, способствуя возвращению доверия к страхованию со стороны населения и бизнеса, а привлекательности рынка для международных и украинских инвесторов.

Теги: #финсектор #страхование #мнение
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