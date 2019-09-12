Экономика

09:30 12.09.2019

Нефть растет после падения накануне, цена Brent - ниже $61,3 за баррель

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Нефть растет после падения накануне, цена Brent - ниже $61,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются после существенного падения днем ранее.

Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК подорожали на $0,46 (на 0,76%) - до $61,27 за баррель. В среду их цена упала на $1,57 (на 2,5%), составив на закрытие $60,81 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,5 (на 0,91%) - до $56,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,65 (на 2,87%), закрывшись на отметке $55,75 за баррель.

Давление на рынок накануне оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса, отмечают аналитики.

Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с, сообщила ОПЕК в среду в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год была также снижена - на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году увеличится на 1,08 млн б/с и достигнет 100,92 млн б/с.

Позитивной новостью стало сообщение о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам четвертой недели подряд, отмечает MarketWatch.

Резервы за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 3,6 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 2,4% - до 438,36 юаня за баррель.

Теги: #brent #нефть
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