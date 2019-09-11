Выплата "ArcelorMittal Кривой Рог" почти 11 млрд грн дивидендов не повлияет на инвестпланы компании

Намерение ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", мажоритарным акционером которого является крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal, направить на выплату дивидендов 10 млрд 845 млн 287,730 тыс грн, или 2,81 грн на одну простую именную акцию не повлияет на инвестиционную программу предприятия.

Об этом сообщил финансовый директор меткомбината Сергей Пличко, комментируя проведение внеочередного собрания акционеров АМКР с включением в повестку дня вопроса о выплате дивидендов.

При этом в пресс-релизе предприятия в среду напоминается, что наблюдательный совет (НС) АМКР принял решение о проведении 10 октября в Кривом Роге внеочередного собрания акционеров.

В повестку собрания включен вопрос о выплате дивидендов. Акционерам предлагают направить на эти цели 10,845 млрд грн, что в пересчете на одну простую акцию составляет 2,81 грн. Если акционеры примут такое решение, НС компании определит порядок и сроки выплаты дивидендов. По закону "Об акционерных обществах" этот период не должен превышать полгода с момента принятия решения собранием акционеров.

Финдиректор пояснил, что выплата дивидендов акционерам – обычная практика для любого бизнеса, который является акционерным обществом.

"Последний раз дивиденды выплачивались за 2007 год – в период суперсырьевого цикла в мировой экономике, который завершился осенью 2008-го, когда кризис охватил не только финансовые рынки, но и привел к падению объёмов товарного производства, спроса и цен на сырьё. Из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках в 2009-м и в 2012–2014 годах компания получала убытки, и вопрос о выплате дивидендов акционерами не поднимался. Только в 2015–2018 годах компания вышла на положительный финансовый результат. Сейчас часть накопленной нераспределенной прибыли за этот четырехлетний период НС компании рекомендует направить на выплату дивидендов", - констатировал Пличко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, с момента приобретения предприятия компанией ArcelorMittal средства в больших объемах направлялись на модернизацию производства, выполнение масштабных инвестиционных проектов.

"Политика корпорации не меняется, выплата дивидендов не повлияет на выполнение нашей инвестпрограммы – в ближайшие 5 лет мы планируем направить на развитие производства еще $1,8 млрд. В том числе на строительство фабрики по выпуску окатышей, что позволит нам отказаться от устаревшего агломерационного производства и снизить объем выбросов на 50–55%", - сказал топ-менеджер.

Пресс-служба уточняет, что общее количество акций ПАО "АМКР" составляет 3 859 533 000штук. У компании около 10 тысяч акционеров – в основном физических лиц (около 20 – юрлиц). Доминирующий пакет акций (95,13%) принадлежит компании ArcelorMittal Duisburg (Германия), остальные доли – у миноритариев.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".