В Хмельницком сформировался профицит торговых площадей, до конца 2020г рынок пополнится еще 27,7 тыс. кв. м

На рынке Хмельницкого по состоянию на август 2019 года сформировался профицит торговых помещений в размере 1,7 тыс. кв. м, при этом до конца 2020 года запланировано открытие новых торговых центров (ТЦ) общей арендной площадью более 27 тыс. кв. м, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" консалтинговая компания UTG (Киев).

"Общее рыночное предложение Хмельницкого в 2018 году пополнилось вводом в эксплуатацию новых торговых объектов районного формата: ТЦ Woodmall (ул. Трудовая, 6а, GLA - 7,6 тыс. кв. м); ТЦ Grillage (ул. Институтская, 12а, GLA - 2,3 тыс. кв.м). На 2019-2020 годы задекларировано открытие новых торговых центров суммарной арендуемой площадью 27,7 тыс. кв. м", – сообщила старший аналитик UTG Оксана Гаврилевич.

Средневзвешенный уровень вакантности торговых центров Хмельницкого сокращается и в августе 2019 года достиг показателя 6,34%.

По данным UTG, до конца 2019 года ожидается открытие трех ТЦ по ул. Трудовой (GLA – 1 тыс. кв.м), МФК Montblanc (GLA – 13 тыс. кв. м) и ТЦ на Винницком шоссе (GLA – 2,7 тыс. кв.м). Кроме того, до 2023 года запланировано открытие 12 объектов, крупнейшие из которых – ТЦ Sport City (ул. Прибугская, 5/1, GLA – 50 тыс. кв.м), МФП Urban Street (ул. Староконстантиновское шоссе, 2/1г, GLA – 38,3 тыс. кв.м) и ТЦ Lake Mall (ул. Заречанская/Староконстантиновское шоссе, GLA – 24,6тыс. кв.м).

"Запуск в эксплуатацию всех задекларированных проектов неизбежно повлечет за собой дальнейший переток арендаторов, рост вакантности в устаревающих объектах и коррекцию ставок аренды в сторону снижения", – считает Гаврилевич.

Согласно аналитике компании, по состоянию на август-2019 в Хмельницком функционируют один региональный, три окружных, семь микрорайонных, 21 специализированный ТЦ и три отдельностоящих гипермаркета.

Согласно классификации ICSC, совокупная площадь торговых объектов в Хмельницком составляет 116,5 тыс. кв. м, что соответствует показателю 428 кв.м/1 тыс. жителей или 1,2 тыс. кв.м/1 кв.км площади города.

Наивысшие арендные ставки характерны для ведущих объектов города и составляют 500-800 грн за 1 кв. м в месяц. Ставки в недавно открытых современных объектах зафиксированы на уровне 200-550 грн за 1 кв. м в месяц, а самые низкие ставки в размере 150-300 грн/кв.м/мес. установлены в большинстве устаревающих торговых центров.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на сентябрь 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.



