ФРС надо снизить процентные ставки до нуля или ниже - Трамп

Федеральная резервная система (ФРС) должна снизить процентные ставки до нуля или ниже, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"И мы затем должны начать рефинансировать наш долг", - заявил он.

"Расходы на процентные выплаты могут быть снижены, при этом существенно удлиняя срок обращения", - полагает Трамп.

"США всегда должна платить наименьшую ставку. Нет инфляции! Только простодушие Джея Пауэлла (глава ФРС - ИФ) и Федрезерва не позволяют нам делать то, что уже делают другие страны. Уникальная возможность, которую мы упускаем из-за "остолопов", - написал президент.