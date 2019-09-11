Экономика

14:40 11.09.2019

ФРС надо снизить процентные ставки до нуля или ниже - Трамп

1 мин читать
ФРС надо снизить процентные ставки до нуля или ниже - Трамп

Федеральная резервная система (ФРС) должна снизить процентные ставки до нуля или ниже, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"И мы затем должны начать рефинансировать наш долг", - заявил он.

"Расходы на процентные выплаты могут быть снижены, при этом существенно удлиняя срок обращения", - полагает Трамп.

"США всегда должна платить наименьшую ставку. Нет инфляции! Только простодушие Джея Пауэлла (глава ФРС - ИФ) и Федрезерва не позволяют нам делать то, что уже делают другие страны. Уникальная возможность, которую мы упускаем из-за "остолопов", - написал президент.

Теги: #сша #трамп #фрс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:24 11.09.2019
Трамп продлил чрезвычайное положение в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

Трамп продлил чрезвычайное положение в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

08:10 11.09.2019
Администрация США рассматривает десять кандидатов на замену Болтона

Администрация США рассматривает десять кандидатов на замену Болтона

05:56 11.09.2019
С уходом Болтона у США будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана

С уходом Болтона у США будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана

23:56 10.09.2019
Помпео назвал "по существу недостоверными" сообщения о вывозе американского информатора из России

Помпео назвал "по существу недостоверными" сообщения о вывозе американского информатора из России

22:19 10.09.2019
Исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен

Исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен

21:59 10.09.2019
Трамп готов к переговорам с Рухани без предварительных условий

Трамп готов к переговорам с Рухани без предварительных условий

21:10 10.09.2019
Отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику - Помпео

Отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику - Помпео

19:46 10.09.2019
Рейтинг одобрения деятельности Трампа снизился на фоне опасений американцев из-за возможности рецессии - опрос

Рейтинг одобрения деятельности Трампа снизился на фоне опасений американцев из-за возможности рецессии - опрос

19:26 10.09.2019
Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

Болтон заявляет, что в беседе с Трампом сам предложил уйти в отставку

19:20 10.09.2019
Трамп уволил Болтона

Трамп уволил Болтона

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы

Миссия МВФ прибыла в Украину

ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292% – источник

Минфин понизил ставку 12-мес. ОВГЗ в гривне до 15,52% и 23-мес. ОВГЗ в долларах до 5,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы

Миссия МВФ прибыла в Украину

На повестке дня будущих газовых переговоров – соответствие будущего контракта европейским стандартам, его долгосрочность и другие вопросы – Шефчович

Биржа Гонконга предложила слияние Лондонской фондовой бирже

ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

C 2016 года пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100% - Юрий Лавренюк

"Укрзализныця" направит привлеченные от размещения еврооблигаций $100 млн на обновление ж/д полотна транспортных коридоров TEN-T - Криклий

"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292% – источник

Инфляция в Беларуси в январе-августе составила 2,9%, в августе дефляция 0,2%

В EDF отметили отсутствие пользы от перехода Германии на возобновляемые источники энергии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА