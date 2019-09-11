Экономика

14:25 11.09.2019

На повестке дня будущих газовых переговоров – соответствие будущего контракта европейским стандартам, его долгосрочность и другие вопросы – Шефчович

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На повестке дня будущих газовых переговоров – соответствие будущего контракта европейским стандартам, его долгосрочность и другие вопросы – Шефчович

На повестке дня предстоящих трехсторонних газовых переговоров о будущем транзите российского газа территорией Украины – соответствие будущего контракта европейскому законодательству, долгосрочность транзита и европейский стиль формирования оплаты.

Именно такая повестка дня предстоящих переговоров, которые пройдут 19 сентября в Брюсселе, определена в письмах министрам энергетики России и Украины, которое было направлено вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

Об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции сказал сам вице-президент ЕК.

«Я отправил обоим министрам письмо с очень четкой повесткой дня. Мы хотим, прежде всего, объяснить еще раз то, как в будущем контракте украинская сторона готова имплементировать европейское законодательство, как европейское законодательство привнесет ясность, прозрачность и эффективность в систему (транзита)», - констатировал Шефчович.

Также, по его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться «важность долгосрочности будущего контракта». «Только в этом случае у нас будет предсказуемость, будут созданы условия для инвестиций с целью обновления газопровода», - обозначил вице-президент другой вопрос переговоров.

Кроме того, стороны обсудят «европейский образ установления оплаты и другие технические вопросы».

«Вопрос времени очень чувствителен. Вам известно, что срок действующего контракта истекает в конце этого года. Я думаю, что очень важно, и обе страны дали понять, что они очень хорошо понимают необходимость четко демонстрировать, что мы можем разрешить эти проблемы, потому что, только найдя позитивное решение, мы можем сохранить имидж России быть надежным поставщиком, а для Украины – надежным транзитером», - убежден Шефчович.

При этом вице-президент считает, что найти решение «очень важно для обеих стран для будущей торговле газом». «Мы хотим найти решение, и, насколько я понимаю, эти переговоры поддерживают оба лидера в России и Украине. Наша задача – продвинуть обсуждение как можно дальше и создать атмосферу для достижения позитивного результата. Мы рассматриваем все альтернативы, как этого возможно достичь, потому что обеспечение безопасности долгосрочного транзита через Украину составляет стратегическую важность для энергетической безопасности ЕС», - заключил он.

Теги: #газ #переговоры #ес #шефчович #транзит_газа
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