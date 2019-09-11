ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует модернизацию инфраструктуры АО "Укрзализныця" (УЗ) путем выкупа еврооблигаций почти на $100 млн, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в соцсети Facebook в ночь со вторника на среду.

"Сегодня поставили подписи под рамочным соглашением: ЕБРР финансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем довыпуска еврооблигаций. Получили до $100 млн исключительно на модернизацию инфраструктуры. На фоне перманентных громких тендеров на закупки анкеров, стрелочных переводов это сигнал рынку: тендеры будут проходить по правилам ЕБРР", – написал Кравцов.

Он подчеркнул, что привлеченные средства пойдут исключительно на приобретение материалов, работы "Укрзализныця" будет проводить своими силами.

Глава "Укрзализныци" напомнил, что последние два года внимание компании было сосредоточено на обновлении вагонного и локомотивного парка.

"Теперь очередь за железнодорожным полотном. Во-первых, это безопасность, во-вторых, увеличим пропускную способность, в-третьих – это возможность увеличивать скорость на отдельных участках как для грузовых, так и для пассажирских поездов, тем самым уменьшая энергозатратные остановки", – сказал Кравцов.

Он также поблагодарил ЕБРР и новую команду Кабмина за помощь в реализации этого соглашения.

Как сообщалось, "Укрзализныця" направит средства, привлеченные от доразмещения еврооблигаций на сумму почти $100 млн на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансевропейская транспортная система.

10 сентября "Укрзализныця" привлекла $100 млн, доразместив еврооблигации с погашением в 2024 году на $94,9 млн по номиналу, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

2 июля 2019 года "Укрзализныця" разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Установленная ставка оказалась более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

По данным главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг, а спрос в 5 раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд.