Экономика

09:12 11.09.2019

ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

2 мин читать
ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует модернизацию инфраструктуры АО "Укрзализныця" (УЗ) путем выкупа еврооблигаций почти на $100 млн, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в соцсети Facebook в ночь со вторника на среду.

"Сегодня поставили подписи под рамочным соглашением: ЕБРР финансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем довыпуска еврооблигаций. Получили до $100 млн исключительно на модернизацию инфраструктуры. На фоне перманентных громких тендеров на закупки анкеров, стрелочных переводов это сигнал рынку: тендеры будут проходить по правилам ЕБРР", – написал Кравцов.

Он подчеркнул, что привлеченные средства пойдут исключительно на приобретение материалов, работы "Укрзализныця" будет проводить своими силами.

Глава "Укрзализныци" напомнил, что последние два года внимание компании было сосредоточено на обновлении вагонного и локомотивного парка.

"Теперь очередь за железнодорожным полотном. Во-первых, это безопасность, во-вторых, увеличим пропускную способность, в-третьих – это возможность увеличивать скорость на отдельных участках как для грузовых, так и для пассажирских поездов, тем самым уменьшая энергозатратные остановки", – сказал Кравцов.

Он также поблагодарил ЕБРР и новую команду Кабмина за помощь в реализации этого соглашения.

Как сообщалось, "Укрзализныця" направит средства, привлеченные от доразмещения еврооблигаций на сумму почти $100 млн на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансевропейская транспортная система.

10 сентября "Укрзализныця" привлекла $100 млн, доразместив еврооблигации с погашением в 2024 году на $94,9 млн по номиналу, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

2 июля 2019 года "Укрзализныця" разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Установленная ставка оказалась более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

По данным главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг, а спрос в 5 раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд.

Теги: #ебрр #укрзализныця #финансирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:05 10.09.2019
"Укрзализныця" направит привлеченные от размещения еврооблигаций $100 млн на обновление ж/д полотна транспортных коридоров TEN-T - Криклий

"Укрзализныця" направит привлеченные от размещения еврооблигаций $100 млн на обновление ж/д полотна транспортных коридоров TEN-T - Криклий

19:56 10.09.2019
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292% – источник

"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292% – источник

17:44 10.09.2019
Запрет "Укрзализныци" на грузоперевозки по ЮЗЖД грозит остановкой производства – ПСГ "Ковальская"

Запрет "Укрзализныци" на грузоперевозки по ЮЗЖД грозит остановкой производства – ПСГ "Ковальская"

16:56 10.09.2019
"Укрзализныця" с 11 сентября вводит запрет на грузовые перевозки по ЮЗЖД

"Укрзализныця" с 11 сентября вводит запрет на грузовые перевозки по ЮЗЖД

10:13 10.09.2019
"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить стеклянные стаканы на бумажные

"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить стеклянные стаканы на бумажные

12:37 05.09.2019
ЕБРР предоставляет агротрейдеру LDC кредит в размере $35 млн на создание ж/д логистического бизнеса в Украине

ЕБРР предоставляет агротрейдеру LDC кредит в размере $35 млн на создание ж/д логистического бизнеса в Украине

10:28 05.09.2019
"Укрзализныця" в ближайшее время введет новый порядок организации перевозки грузов

"Укрзализныця" в ближайшее время введет новый порядок организации перевозки грузов

17:04 04.09.2019
Процесс реструктуризации "Укрзализныци" может длиться от одного до трех-четырех лет

Процесс реструктуризации "Укрзализныци" может длиться от одного до трех-четырех лет

09:33 04.09.2019
Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

14:41 03.09.2019
ФССУ на 14,1% увеличил объем выплат по беременности и родам

ФССУ на 14,1% увеличил объем выплат по беременности и родам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292% – источник

Минфин понизил ставку 12-мес. ОВГЗ в гривне до 15,52% и 23-мес. ОВГЗ в долларах до 5,5%

МХП может выпустить 10-летние евробонды на $300-350 млн

Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС

ПОСЛЕДНЕЕ

C 2016 года пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100% - Юрий Лавренюк

Инфляция в Беларуси в январе-августе составила 2,9%, в августе дефляция 0,2%

В EDF отметили отсутствие пользы от перехода Германии на возобновляемые источники энергии

Отток капитала из РФ за восемь месяцев вырос в 1,3 раза

Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

Минфин понизил ставку 12-мес. ОВГЗ в гривне до 15,52% и 23-мес. ОВГЗ в долларах до 5,5%

"ArcelorMittal Кривой Рог" открыл второй склад металлопродукции в Одессе

Принятие законопроекта 1210 может способствовать росту теневого сегмента экономики – Госреггуляторная служба

McDonald's покупает разработчика технологий распознавания голоса для автоматизации "Мак-Авто"

Нефть активно дорожает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА