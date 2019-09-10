"Укрзализныця" направит привлеченные от размещения еврооблигаций $100 млн на обновление ж/д полотна транспортных коридоров TEN-T - Криклий

АО "Укрзализныця" направит средства, привлеченные от доразмещения еврооблигаций на сумму почти $100 млн на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансевропейская транспортная система), сообщил на своей странице министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Украина интегрируется в транспортную систему ЕС. Сегодня "Укрзализныця" разместила почти $100 млн еврооблигаций с конечным сроком погашения дополнительного выпуска – в 2024 году и с эффективной ставкой в 7.292% годовых. Ставка купона по бондам является самой низкой с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины", - отметил министр.

По его словам, полученные средства пойдут на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T, через которые проходит около 80% всех транзитных грузов.

"Все закупки в рамках этого финансирования пройдут на качественно новом уровне организации и значительно расширится перечень возможных поставщиков. Ожидаем экономию за счет большей конкуренции", - отметил Криклий.

Как сообщалось, "Укрзализныця" привлекла $100 млн, доразместив еврооблигации с погашением в 2024 году на $94,9 млн по номиналу, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

2 июля 2019 года "Укрзализныця" разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Установленная ставка оказалась более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

По данным главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг, а спрос в 5 раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд.