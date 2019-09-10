Инфляция в Беларуси в январе-августе составила 2,9%, в августе дефляция 0,2%

Потребительские цены в Беларуси в августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2%, с начала года инфляция составила 2,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция в августе (по сравнению с августом 2018 года) составила 5,7% против 6% в июле и 5,7% в июне.

Цены на продовольственные товары за январь-август выросли на 2,2% (в августе снижение на 0,6%), непродовольственные - на 2,2% (в августе не изменились). Стоимость платных услуг увеличилась на 5,1% (в августе рост на 0,3%).

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси планируется на уровне не выше 5%. В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.

Между тем, Национальный банк Беларуси (НББ) в начале сентября констатировал всплеск инфляционных ожиданий белорусов в августе. Так, в соответствии с очередным исследованием НББ, в августе ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев вырос до 13,1% с 11,5% в мае текущего года.

Также выросла оценка ощущаемого уровня инфляции. Так, в августе белорусы оценивали текущий уровень годовой инфляции в 12,8% (оценка в мае - 12,2%).

НББ в начале августа сообщал о замедлении инфляции во втором квартале, снижении инфлятогенных факторов и подтверждал достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год на уровне не более 5%.

