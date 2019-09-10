Отток капитала из РФ за восемь месяцев вырос в 1,3 раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что на динамику оттока капитала повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.

Совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных потоков по погашению внешнего долга банками и привлечению средств прочими секторами, оказали практически нейтральное влияние на величину результирующего показателя.