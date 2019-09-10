Рада поддержала в первом чтении законопроект о "кешбеке"

Верховная Рада приняла за основу законопроект о "кешбеке" №1073, который предусматривает механизм компенсации покупателю стоимости покупки дороже 100 грн в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Соответствующий законопроект на вечернем пленарном заседании во вторник поддержало 249 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Документ предусматривает также создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинность полученного покупателем чека и для оформления жалобы на продавца.

Помимо этого, законопроект внедряет двухуровневую систему проверок обращений потребителей или жалоб. На первом уровне - в случае неподтверждения продавцом факта продажи товаров или услуг проводится камеральная проверка, а в случае неявки продавца для ее проведения назначается фактическая проверка. На этом уровне предлагается проверять соблюдение требований законодательства о регистраторах расчетных операций, оприходования товаров и их учета и оборота, соблюдения порядка ведения кассовых операций.

Законопроект также расширяет перечень видов деятельности, для которых применение РРО является обязательным. Как указано в тексте законопроекта, РРО не будет применяться плательщиками единого налога первой группы.

Народные депутаты также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.

Механизм кешбека концептуально поддержали Консумерская ассамблея Украины (7 общественных организаций Украины, защищающие права потребителей), Европейская бизнес Ассоциация, Украинская рада бизнеса.

Сам законопроект, по мнению этих общественных организаций, требует доработки, чтобы не затронул реальный малый и средний бизнес, но при этом убрал схемы уклонения от уплаты налогов.