Переход Германии на возобновляемые источники энергии не помог снизить выбросы углерода, но увеличил стоимость энергии - EDF

Переход Германии на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не помог снизить выбросы углерода в атмосферу, но увеличил стоимость энергии для потребителей, заявила старший исполнительный вице-президент Electricite de France Мариэнн Легно (Marianne Laigneau) в ходе Мирового энергетического конгресса.

"Если мы посмотрим на процесс перехода от использования одних видов энергии к другим в Германии, что стало решительными политическими мерами, уровень выбросов СО2 сейчас такой же, какой был в 90-х годах. Тем не менее, огромная сумма затрат возложена на жителей и налогоплательщиков, потому что были инвестированы огромные суммы в возобновляемые источники энергии. И когда нет солнца или ветра, нужна базовая нагрузка. Что является базовой нагрузкой в Германии? Это бурый уголь", - сказала она.

"Цены (на энергию в Германии) для промышленных потребителей на 30% выше, чем во Франции. Давайте оперировать фактами и цифрами, а не идеологией! Поэтому (нужно применять для снижения выбросов - ИФ) ряд решений. Это не одна технология. Это комплекс решений, которые должны быть применены индивидуально к каждой стране", - резюмировала топ-менеджер французской компании

В свою очередь глава OMV Райнер Зеле призвал граждан также задумываться над проблемой выбросов.

"Каждый должен думать, а какой мой собственный вклад (в достижение цели по снижению выбросов - ИФ)? Люди хотели бы переложить решение этой проблемы на политиков и представителей отрасли. Промышленность виновата, и политики виноваты!" - возмутился он, отметив, что люди в своей повседневной жизни должны задумываться о своем вкладе в проблему выбросов, снижая энергопотребление, а не жаловаться все время на промышленность и политиков.