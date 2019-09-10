Экономика

16:20 10.09.2019

Монеты 1, 2 и 5 коп. можно обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение трех лет - НБУ

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Монеты 1, 2 и 5 коп. можно обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение трех лет - НБУ

Монеты номиналом 1, 2 и 5 коп., которые перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года, могут без ограничений и бесплатно обменены на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) на Facebook.

Так, в течение первого года с даты изъятия их из обращения (до 30 сентября 2020 года включительно) их можно обменять во всех отделениях украинских банков, а в течение трех лет с даты изъятия их из обращения (до 30 сентября 2022 года включительно) в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Согласно сообщению, кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 коп. В отличие от 1, 2 и 5 коп., 25 коп. пока останутся в наличном обращении, однако монеты, попадающие в банки, будут изыматься, и постепенно их будет становиться все меньше.

Как сообщалось, НБУ заявлял о намерении выпустить в обращение монеты номиналом 5 грн в 2019 году, 10 грн - в 2020 году.

Теги: #обмен #нбу #монеты
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